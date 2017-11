Gameplay-Trailer von Black Mirror gelandet

King Art und THQ haben gestern einen frischen Gameplay-Trailer für Black Mirror veröffentlicht, in dem wir einen ersten Einblick in den Neustart der Serie erhalten. Die Neuinterpretation der gleichnamigen Trilogie aus dem Jahre 2003 erscheint am 28. November und wird sich in moderner Art und Weise an das Gameplay des Originals zurückerinnern. Zielgerichtete Untersuchung von Arealen stehen im Vordergrund des Spielgeschehens, während wir gleichzeitig mit gruseligen Alptraum-Visionen interagieren müssen, die unseren Protagonisten Davon Gordon plagen. Die schaurige Atmosphäre spielt mit der eigenen Vorstellungskraft im Stile von Edgar Allen Poe und HP Lovecraft, während ein ambitioniertes Team aus Synchronsprechern den Personen Leben einhaucht.