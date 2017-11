So sieht Atelier Lydie & Suelle auf der Nintendo Switch aus

Die langlebige JRPG-Serie Atelier wird sich nach zwei Jahrzehnten der Playstation-Exklusivität (mal abgesehen von einigen Spin-Offs auf den Nintendo-Handhelden) plattformtechnisch endlich ein wenig öffnen und mit dem einprägsamen Titel Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings im kommenden Jahr auf der PS4, PS Vita und der Nintendo Switch erscheinen. In Japan wird das Rollenspiel noch im Dezember veröffentlicht, Europäer müssen jedoch bis zum 27. März 2018 warten, dafür bekommen wir statt der Vita-Version einen PC-Port (Steam). Anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung in Japan hat Publisher Koei Tecmo und Entwickler Gust nun einen ersten Gameplay-Eindruck der Hyrbridversion vorgestellt und die gibt Grund zur Beruhigung. Im direkten Vergleich mit der PS4-Footage sehen wir zwar einige Abstriche, insgesamt darf sich das Ergebnis aber durchaus sehen lassen. Falls ihr mehr Fragen zum Spiel habt, könnte sich ein Blick in das zweite Video lohnen. Dort haben wir die beiden Entwickler Keisuke Kikuchi und Junzo Hosoi über das Spiel ausgefragt.