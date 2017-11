Marvel Heroes schließt morgen, alle Gazillion-Angestellte gefeuert

Disney bestätigte vergangene Woche die Schließung von Gazillion Entertainment und die Abschaltung der Spielserver von Marvel Heroes. Ursprünglich sollte das MMO noch bis zum Neujahrsabend spielbar bleiben, doch die Verantwortlichen sind offenbar nicht bereit, die laufenden Kosten auch nur einen weiteren Tag lang aufrechtzuerhalten und ziehen bereits morgen Abend den Stecker. Die verbleibenden Entwickler von Gazillion Entertainment sollen ihre Kündigung aus diesem Grund bereits erhalten...

Das Online-Spiel konnte sich auf dem PC etliche Jahre lang durchsetzen, doch erst im Juli erschien die Omega-Version auf Xbox One und PS4. Seit dem Sommer haben Nutzer faktisch Geld in das F2P-Spiel investiert und diese sind nun selbstverständlich enttäuscht und wütend, dass die Verantwortlichen keine Lust mehr auf die weitere Unterstützung haben - nur knapp fünf Monate nach dem offiziellen Start. In der Hoffnung auf Rückerstattungsansprüche haben sich einige Fans nun an Sony und Microsoft als Betreiber der digitalen Plattformen gewandt, doch von deren Seite gibt es aktuell kein offizielles Statement. Wir erweitern diesen Beitrag sobald wir mehr wissen. Habt ihr Marvel Heroes gespielt?

