Thimbleweed Park und Wonder Boy auf Nintendo Switch am beliebtesten

Die Adventure-Legende Ron Gilbert hat in seinem Leben schon so manchen Preis eingeheimst, doch neuerdings dürfte sich der Entwickler wohl besonders über die Rezeption seines aktuellen Spiels Thimbleweed Park freuen. Der Titel ist bereits auf dem PC, der Xbox One und auf mobilen Geräten erschienen, erst kürzlich auf der PS4 gelandet und erobert nun die hybride Nintendo-Plattform: Im Bereich der digitalen Downloads ist das Spiel ganz oben mit dabei.

Das französische Entwicklerstudio Lizardcube hat ebenfalls Grund zur Freude, denn auch deren Port der Wonder Boy: The Dragon's Trap-Neuauflage kommt auf der Switch super an. Auf Twitter gab das Studio bekannt, dass sich der Titel auf keiner anderen Plattform so gut verkauft, wie auf der Switch. Solche Retro-Spiele scheinen beim Klientel des neuen Systems gut anzukommen und der Erfolg zeigt gleichzeitig, dass die "unterwegs"-Attitüde durchaus ihre Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Konsolen bietet.