Wolfenstein II: The New Colossus-Demo veröffentlicht

Wolfenstein II: The New Colossus hat sich in diesem Jahr bei den Kritikern sehr gut geschlagen und zählt aufgrund seiner hervorragenden Shooter-Mechaniken zu einem Anwärter auf den Thron der besten Shooter 2017. Bethesda hat sich am gestrigen Abend dazu entschieden dem Spiel eine kostenlose Demoversion für PC, Playstation 4 und Xbox One zu verpassen. Die Testversion steht ab sofort allen volljährigen Spielern zum Download bereit und lässt uns das erste Level des Spiels ausprobieren. Falls ihr anschließend in einem der vielen Black-Friday-Angebote Wolfenstein II: The New Colossus kaufen solltet beginnt ihr nicht erneut vom Anfang, sondern dürft den aktuellen Spielstand mitnehmen (solange ihr auf der gleichen Plattform bleibt, versteht sich). Unser neues Abenteuer mit B.J. Blazkowicz hat uns sehr gut gefallen, allerdings hat Bethesda einige merkwürdige Zensurschnitte in der deutschen Spielversion getätigt.