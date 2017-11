Raiders of the Broken Planet: Zweite Kampagne erscheint Ende November

Mercury Steam hat ein Datum für die nächste Episode ihres innovativen Shooters Raiders of the Broken Planet genannt. Die zweite von vier Kampagnen heißt Wardog Fury und und soll schon am 30. Dezember erscheinen. Der spanische Entwickler hat in den zwei Monaten, die seit dem Start des Titels vergangen sind, an der Umsetzung der Fan-Wünsche gearbeitet und nebenbei einige kleine Problemchen des Mehrspieler-Spektakels behoben.

Wardog Fury führt vier neue Missionen und drei weitere Spielmodi ein. Spieler auf dem PC, der Xbox One und der PS4 dürfen sich ab nächstem Dienstag die neuen Inhalte für 9,99 Euro sichern. Storytechnisch geht es diesmal um den sehr mächtigen Charakter Loath und die Mutanten-Armee Wardog. Der Plot dreht sich um die menschlichen Fraktionen und den Missbrauch von Aleph, erklärte uns Studio-Chef Enric Álvarez. Neben den neuen Missionen dürfen sich alle Spieler (unabhängig ob sie das neue DLC, die erste Kampagne oder nur das kostenlose Tutorial besitzen) über drei weitere spielbare Charaktere freuen (Doldren, Iune und H.I.V.E.). Seid ihr bereits ein Raider?