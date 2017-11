Details zu neuen Dragon Ball Xenoverse 2-Inhalten

Dragon Ball Xenoverse 2 ist vergangenen Monat ein Jahr alt geworden und nachdem die Feierlichkeiten ein Ende gefunden haben, veröffentlicht Entwickler Dimps weitere Inhalte für das Spiel. Im kostspieligen Teil davon (dem Extra pack 1) stecken einige neue Charaktere (Tapion, Android 13, Dabura und Buu (in der Form, in der er Gohan absorbiert hat), Zamasu als Lehrer, vier neue Kostüme, fünf parallele Quests, 13 neue Fähigkeiten und einige weitere, kleine Überraschungen. Der kostenlose Bestandteil des Updates beinhaltet das sogenannte Helden-Kolosseum, in dem Spieler auf einem neuen Schlachtfeld in einem digitalen Brettspiel gegeneinander antreten. Ebenfalls frei für alle ist eine neue Expertem-Mission, Raid-Quests und anpassbare Hintergrundmusik.