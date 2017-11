Heute im GR-Livestream: Rainbow Six: Siege - White Noise

Während viele Spieler ungeduldig auf die zusätzlichen Karten und Operatoren von Rainbow Six: Siege warten, dürfen Teilnehmer auf den offiziellen Testservern bereits in die kommenden Inhalte des White Noise-Updates hineinschauen. Unser eSports-Redakteur und Rainbow Six-Experte Sam wird euch deshalb schon heute einen ersten Einblick in die neuen Funktionen und Änderungen geben. Falls euch Rainbow Six: Siege interessiert, dann verpasst nachher nicht unseren Livestream um 16:00 Uhr.