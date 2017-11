Termin von Battlefield 1: Turning Tides bestätigt

DICE hatte am Wochenende versehentlich das Releasedatum für die Battlefield 1-Erweiterung Turning Tides enthüllt und damit verraten, dass Besitzer eines Premium-Passes den Inhalt bereits ab 11. Dezember erhalten. Wie sich nun herausgestellt hat, ist das aber noch nicht die gesamte Geschichte, denn die Entwickler kündigten an, dass das nächste Add On in zwei Teilen erscheinen wird. Die erste Hälfte ist ab dem 11. Dezember verfügbar und enthält zwei Karten (Cape Helles und Achi Baba), die neue Infiltratoren-Klasse, sechs Fernkampf- und zwei Nahkampfwaffen und Zugang zu einem Zerstörer der L-Klasse. Der Rest folgt im Januar und erweitert den Shooter um zwei weitere Karten (Zeebrugge und Heligoland Blight), die Royal Marines-Fraktion und die Option, in einem Luftschiff der C-Klasse wiederbelebt zu werden. Falls ihr keinen Premium Pass besitzt sind die Inhalte erst zwei Wochen später (25. Dezember) verfügbar.

Ab sofort dürft ihr zudem die beiden Zusatzinhalte ausprobieren, die mit They Shall Not Pass und In the Name of the Tsar eingeführt wurden. Das Angebot besteht nur bis zum 4. Dezember und ist anschließend noch einmal vom 8. bis zum 10. Dezember nutzbar. Außerdem hat DICE bestätigt, dass der Frontlines-Modus am 27. November auf Suez verfügbar ist und dass im Zeitraum vom 22. November bis zum 6. Dezember die Fall of Empires Operation-Kampagne veröffentlicht wird. Das ist eine Kombination aus Conquer Hell und Iron Walls, was sich unserer Meinung nach ziemlich interessant anhört. Falls ihr in Zukunft inhaltstechnisch immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, denkt an die vielen aktuellen Black Friday-Angebote, mit denen ihr und eure Squad-Freunde kostenlos auf die Inhalte zurückgreifen können.