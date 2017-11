Neuer Feind in Bloodborne gefunden

Vor fast drei Jahren hat Hidetaka Miyazaki auf der Bühne der ersten Playstation Experience über die prozedural generierten Kelch-Kerker von Bloodborne gesprochen. Als Teil der Demonstration zeigte er anschließend einen Feind mit Kerzen auf dem Rücken und zwei Klingen an seinem Arm. Der Anblick hat damals einigen Eindruck erweckt und nicht wenige Spieler wollten ihre Fähigkeiten anschließend gegen diese Monstrosität austesten. Dieser Feind war im fertigen Spiel allerdings nirgends zu finden, was einige Fans glauben ließ, dass der Charakter in letzter Minute aus dem Spiel entfernt wurde. Wie sich nun herausstellte, war das ein Trugschluss.

Moros Nyx hat auf Youtube ein Video geteilt, das einen Spieler zeigt, der in den Untiefen des Kelch-Dungeons auf die besagte Kreatur trifft, die als Flaming Undead Giant bezeichnet wird. Der Spieler benutzte eine spezielle Glyphe und ist damit wohl der erste Spieler, der den Riesen seit der PSX 2014 zu Gesicht bekommen hat. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr den Gegner entdecken könnt, schaut am besten im oberen Video nach. Seid ihr auf euren Reisen durch die pthumerianischen Kerker auf ähnlich abstruse Gestalten gestoßen?