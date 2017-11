Daten der drei neuen Marvel vs. Capcom: Infinite-Charaktere bekannt

Vor gut zwei Monaten hat Capcom Black Widow, Monster Hunter, Venom und Winter Soldier für Marvel vs. Capcom: Infinite vorgestellt, diese Woche kam dann endlich die Bestätigung: Die Marvel-Charaktere kommen noch dieses Jahr. Die weibliche Monster-Jägerin dürfen wir ja bereits seit einer Weile spielen, doch in einem Capcom-Trailer erfahren wir mehr über die verschiedenen noch offenen Figuren. Wir sehen dort zum Beispiel welche fiesen Tricks Natalia Alianovna "Natasha" Romanova, der Symbiont und James Buchanan "Bucky" Barnes draufhaben und dass wir schon ab dem 5. Dezember mit den Kämpfern rechnen dürfen. Außerdem erfahren wir, dass Capcom eine kostenlose Testversion ihres neuesten Marvel-Supherhelden-Mash-Ups plant, die vom 24. bis zum 27. November stattfindet. Welchen Charakter findet ihr am interessantesten?