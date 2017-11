Geheimes Spiel von Rockfish ist ein Roguelike-Action-RPG

In Uruguay haben wir auf der Gamelab Montevideo mit dem Mitbegründer von Rockfish Games Michael Schade über Nachrichten rund um Everspace gesprochen und konnten dabei erste Informationen von einem noch unangekündigte Projekt erhaschen.

"Wir haben ein zweites Team, das nun an einem neuen Titel arbeitet.", bestätigte Schade im Videointerview. "Sie sitzen in Berlin und sind sehr talentiert. Wir helfen ihnen mit unserer kreativen Direktion, technischer Unterstützung und schauen manchmal in den Code und nach grafischen Dingen. Sie arbeiten an einem Roguelike, aber es ist zur Abwechslung mal kein Weltraumspiel. Es ist ein Roguelike weil wir großen Erfolg hatten, als wir Everspace mit der Roguelike-[Gameplay] eines bewährten Genres [vermischten] und nun haben wir ein Action-RPG. Ich darf nicht mehr als das verraten, es ist ein spezielles Setting und bislang ist die Wirkung ziemlich positiv.", war seine Antwort.

"Sagen wir mal so: Es wird ein Setting sein, das schon seit einer langen Zeit nicht mehr benutzt wurde.", erklärte Schade als finalen Hinweis. "Und bislang macht alles einen guten Eindruck. Das Berliner Team hat den Jungs in Hamburg bereits den ersten spielbaren [Code] demonstriert und alle sprechen seitdem nur noch [davon]. Natürlich gibt es noch einige Herausforderungen mit diesem neuen Genre, aber die Dinge sehen gut aus. Wir haben sogar schon erste Publisher, die sich für ein Geschäft interessieren. Wir sind noch sehr früh dabei aber laut unserer Planung könnten wir es selbst finanzieren und nochmal selbst vertreiben. Im Fall der Fälle gehen wir Anfang des nächsten Jahres zu Kickstarter."

Was könnte das wohl für ein Spiel werden und von welchem Setting Rockfish wohl spricht?