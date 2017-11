Nintendo enthüllt neue Karten, Veränderungen und einen weiteren Gameplay-Modus für Splatoon 2

Nintendo hat sich gestern Nachmittag dazu geäußert, wie sie ihren farbenfrohen Online-Shooter Splatoon 2 für das verbleibende Jahr unterstützen wollen. Bis Ende 2017 sind noch zwei verbleibende Updates geplant, die Fans und Spielern frische Inhalte bescheren sollen. Die erste Aktualisierung erscheint bereits am Freitag, den 24. November, und führt einen zusätzlichen Schauplatz für den Spielmodus Salmon Run ein.

Nicht alle Inhalte des ersten Updates werden sofort aktiv werden, stattdessen möchte Nintendo neue Mehrspielerkarten und Extras erst nach und nach veröffentlichen. Sobald das Update am Freitag erscheint steht deshalb lediglich das neue Level Räucherwerk für Salmon Run zur Verfügung. Spieler müssen in dieser Map zusammenarbeiten, um mithilfe mechanischer Plattformen die Karte schnell und gezielt durchschreiten zu können. Am Samstag wird dann schon die erste neue Multiplayer-Karte Cetacea-Markt auf der Switch veröffentlicht. Das Areal ist ein großer Supermarkt mit vielen Deckungsmöglichkeiten und begrenzter Vertikalität. Der japanisch Entwickler wird weitere Karten in regelmäßigen Abständen veröffentlichen, darunter etwa das neue Abyssal-Museum und die beiden originalen Karten Kofferfisch-Lager und Arowana-Center.

Neben diesen offensichtlichen Neuerungen wird Splatoon 2 um 140 zusätzliche kosmetische Gegenstände bereichert werden. Das kommende Update führt etliche neue Outfits und Haar-Stile ein, einige davon seht ihr auf den unteren Bildern. Zudem wurden weitere Amiibo-Features bestätigt (wir dürfen nun fast überall Fotos machen, auch auf den Mehrspielerkarten), zusammen mit einigen zeitsparenden Veränderungen, die mit der Ausrüstungsanpassung zusammenhängen. Sobald das Update installiert wurde dürft ihr Waffen und Fähigkeiten noch im Matchmaking anpassen und müsst dafür nicht mehr den Online-Modus verlassen. Im kompetitiven Bereich wird es ebenfalls Änderungen geben, unter anderem hat Nintendo die Levelbegrenzung auf Stufe 99 angehoben. Sobald ihr das erreicht habt dürft ihr den Fortschritt zurücksetzen, um ein spezielles Emblem zu bekommen (ungefähr so wie die Prestige-Funktion von Call of Duty).

Im Dezember folgt die letzte Software-Aktualisierung, die einen weiteren Ranglisten-Spielmodus namens Muschelchaos einfügt und bestehende Teams damit vor eine neue Herausforderung stellt. Zwei Teams müssen darin überall auf der Karte verstreute Muscheln einsammeln und diese im gegnerischen Territorium in einen Korb füllen. Gleichzeitig muss das Gegnerteam verteidigt und verhindert werden dass die eigene Seite angegriffen wird. Der Korb wird von einer Barriere verteidigt sein, den wir erst durchdringen können, sobald ein Spieler mindestens zehn Muscheln gesammelt hat. Einen besonderen Twist bekommt das Match durch das Aufsammeln fallengelassener Muscheln besiegter Feinde. Sobald ein Team 100 Muscheln in den gegnerischen Korb gebracht hat, ist das Match vorbei. Nintendo hat noch kein konkretes Datum für das Muschelchaos genannt, will das Update aber noch vor Weihnachten veröffentlichen.