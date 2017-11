Launch-Trailer von Monster of the Deep: Final Fantasy XV an den Haken gegangen

Gestern erschien die VR-Simulation Monster of the Deep: Final Fantasy XV für die Playstation 4 (PSVR-Headset und die Playstation-Kamera werden ausdrücklich benötigt) und Square Enix hat uns einen intensiven Videoeindruck aus Noctis' neuestem Abenteuer geschickt. Wir haben in den vergangenen Monaten bereits einige Eindrücke aus dem Spiel gesammelt, doch der Trailer stellt trotzdem noch einige neue Minispiele, Story-Events und Monsterfische vor. Falls euch das Konzept am Haken hat, solltet ihr einen Blick in das Video werfen. Monster of the Deep: Final Fantasy XV kostet 29,99 Euro und ist knapp zehn GB groß.