Heute im GR-Livestream: L.A. Noire auf der Xbox One X

Rockstar ist endlich bereit für die Neu-Veröffentlichung des kontroverseren von Team Bondi-entwickeltem L.A. Noire, das 2011 für Playstation 3, Xbox 360 und PC erschien. Die neue Spielversion enthält 4K-Texturen und HDR-Unterstützung auf der PS4 Pro und der Xbox One X, Full HD-Darstellung auf der normalen PS4 und Xbox One, sowie verbesserte Texturen, Lichteffekte und Videosequenzen in allen Versionen. Falls euch dieses ganze Feature-Geplänkel nicht begeistert können wir euch heute ein besonderes Angebot machen: Wir zeigen es euch einfach. Jake ist ein großer L.A. Noire-Fan und spielt das Action-Adventure ab 16:00 Uhr in unserem Livestream. Um die meisten Pixel abzurufen wird auf der Xbox One X, in "nativem 4K" gespielt. Seid dabei.