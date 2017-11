Nintendo verzögert physische Auslieferungen ihrer neuen Spiele näher zum offiziellen Start

Einige Leute mögen es noch immer Spiele physisch zu sammeln und zu kaufen, doch im Grunde möchte niemand länger als unbedingt nötig auf die Lieferung warten. Im Hinblick auf frühzeitige Belieferungen von Vorbestellern und ihren kommenden Spielen hat sich Nintendo nun dazu entscheiden, ihre logistische Strategie bei diesem Thema anzupassen. Laut GamesIndustry soll der Zeitpunkt der Auslieferung entsprechender Kontingente von nun an deutlich näher zum Termin der Veröffentlichung erfolgen, statt dem Handel genügend Zeit zur Umverteilung zu lassen.

Der Grund für diese Entscheidung liegt offenbar darin, dass Spieler nicht länger schon vor der offiziellen Veröffentlichung auf die Inhalte zuzugreifen sollen - das war zuletzt bei Super Mario Odyssey der Fall und für den Entwickler ein Problem. In vielen Fällen dürfte das urbane Regionen mit schnellen Versandketten nicht groß tangieren, doch Spieler in ländlicheren Regionen müssen in Zukunft vielleicht damit rechnen, ein vorbestelltes Nintendo-Spiel erst am Folgetag zu erhalten. Nintendos Entscheidung könnte zudem einen Einfluss auf die Versandkosten vor allem kleinerer Verkäufer haben, die kostspieligere Dienstleistungen in Kauf nehmen müssen, um Spielern rechtzeitig die gewünschte Ware zukommen zu lassen.