Update Aquatic führt Minecraft auf den Boden des Meeres

Jens Bergensten, Lead Creative Designer bei Mojang, hat kürzlich die neuen Pläne für das kommende Jahr 2018 für Minecraft geteilt. Auf der Bühne der Minecon Earth kündigte Bergensten das sogenannte Update Aquatic an, das uns auf den Boden des Ozeans führt und viele nautische Elemente integriert, die die Kreativität der Fans erneut anstacheln soll.

Unter den offensichtlichsten Neuerungen des Update Aquatic befinden sich neue Vegetationsarten und Fische. (Tropenfische wie der Clownfisch und der Kugelfisch etwa, neben dem gewöhnlichem Lachs). Mojang arbeitet außerdem an warmen und kalten Biotopen, die gewaltige Korallenriffe und sogar Eisberge in das Spiel einführen und dabei helfen werden, Minecrafts Umgebungen zu intensivieren. Derzeit sitzen die Entwickler außerdem an der realistischeren Simulation der Wasser-Physik, was sich sehr viel schwieriger erweist als Bergensten anfangs gedacht hätte, wie der Entwickler auf der Bühne zugab.

Um den aktiven Part der Community zu unterstützen erwähnte der Lead Designer verborgene Schätze in gesunkenen Schiffswracks und Delfine, die uns bei der Suche danach unterstützen sollen. Passend zum nautischen Thema gibt es außerdem einen Dreizack, den wir als Nahkampfwaffe nutzen sollen. Wir dürfen den Speer auch auf Feinde werfen und, sobald er entsprechend aufgerüstet wurde, kehrt er anschließend wohl automatisch zu uns zurück.

Den englischsprachigen Ankündigungsclip des Update Aquatic findet ihr auf Youtube. Dort erfahrt ihr gleichzeitig, wie man ein Aquarium baut und wie die neuen Blasen-Blöcke funktionieren. Da das Super Duper Grafik-Update und das Crossplay zwischen Xbox One/Windows 10 und Nintendo Switch erst einmal verschoben wurde, haben wir für den neuen Inhalt ebenfalls noch kein entsprechendes Release-Datum erhalten. Bergensten nannte 2018 deshalb lediglich als vagen Termin. Wie gefallen euch die Änderungen?

Quelle: <a href="https://www.destructoid.com/minecraft-s-aquatic-update-will-overhaul-oceans-adds-new-weapon-and-mob-473677.phtml">Destructoid</strong>.