Baynotta-Schöpfer würde Devil May Cry-Umsetzung angehen wollen

Platinum Games hat in den letzten Jahren für viele actionreiche Titel gesorgt und mit Titeln wie Bayonetta, Vanquish, Metal Gear Rising: Revengeance und zuletzt das famose Nier: Automata den verdienten Erfolg bekommen. Einer der Direktoren des Studios ist Hideki Kamiya und der hat kürzlich verraten, dass er Interesse an Spiele-Umsetzungen eher klassischerer Titel des Entwicklers habe. In der aktuellen Ausgabe von Dengeki soll Kamiya zum Ausdruck gebracht haben, dass er eine sich eine Fortsetzung von Serien wie Devil May Cry, Okami oder Bayonetta wünscht und diese auch gerne selbst angehen würde. Diese Marken befinden sich aktuell jedoch in der Hand vom Publisher Sega, die einem entsprechenden Vorhaben natürlich zuerst zustimmen müssten. Welches Spiel verdient eurer Meinung nach am ehesten eine frische Umsetzung?

Quelle: Nibel auf Twitter.