Heute im GR-Livestream: Hidden Agenda

Supermassive Games hat sich im Laufe der Jahre mit Until Dawn einen Namen gemacht und Sony setzt das Team deshalb auf diverse Umsetzungsarbeiten experimenteller Technologien, wie VR oder das neue Playlink an. Hidden Agenda heißt das neueste Spiel der Entwickler und erscheint am Mittwoch. Bis zu sechs Spieler erleben darin eine spannende Mystery-Geschichte, deren Ausgang und Verlauf wir mit unseren Entscheidungen beeinflussen. Spieler müssen zum Spielen entweder ein kompatibles Smartphone oder ein Tablet benutzen, um das Geheimnis dieses Falls zu lösen. Bengt probiert schaut sich das Prinzip heute im Livestream schon einmal genauer an und stellt sich Supermassives neuer Herausforderung. Da das Spiel nur knapp vier Stunden dauern soll und von seiner Geschichte lebt, solltet ihr massive Spoiler erwarten. Um 16:00 Uhr beginnt die Übertragung, einschalten könnt ihr auf unseren sozialen Kanälen oder über unsere Liveseite.