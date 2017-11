Neuer Trailer von Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs zeigt Bosskämpfe und Schauplätze

Obwohl letzte Woche Gerüchte um Verzögerungen bei Level-5 aufkamen, ist Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs weiterhin für den 19. Januar gelistet. Ob wir nur uns wirklich nur noch zwei Monate lang gedulden oder am Ende doch bis zum März warten müssen, das wissen wir nicht, doch ein neuer Trailer gibt uns weitere Einblicke in das Speil (und das ist doch ein gutes Zeichen). Im Video sehen wir viele neue Schauplätze und Charaktere sowie einige frische Bosskämpfe, doch auch einiges Bekanntes.