Nintendo plant keine Switch-Rabatte zu Weihnachten

Weihnachten ist die Saison in der viele Menschen Geschenke für ihre Liebsten kaufen. Gamer lädt diese Zeit vor allem zu spontanen Gelegenheitskäufen an, da Technik und Software vielerorts zu Weihnachten in attraktiven Verkaufsaktionen gebündelt wird. Viele Spieler hoffen in diesem Jahr etwa darauf, dass Nintendo die neue Switch temporär im Preis senkt, um zusätzliche Kaufanreize zu geben. Nun hat der japanische Konzern allerdings klargestellt, dass sie derartige Aktionen nicht für das diesjährige Weihnachtsfest planen. Nintendo Amerika-Präsident Reggie Fils-Aime bestätigte das der Washington Post in einem Interview und nahm dabei Bezug auf die ohnehin starken Verkäufe des Hybriden: "Wir werden die Switch nicht rabattieren... Wir fokussieren uns darauf, einen robusten Bestand im Einzelhandel bereitzustellen.", so Fils-Aime. Habt ihr mit den Weihnachtsrabatten gerechnet?