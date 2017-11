Detroit: Become Human und die Paris Games Week-Kontroverse

Quantic Dream hat während der Sony-Konferenz auf der Paris Games Week einen Demo-Trailer für ihr cinematisches Actionspiel Detroit: Become Human veröffentlicht und damit eine hitzige Kontroverse hervorgerufen. Im Video wurden Themen wie häusliche Gewalt, Machtmissbrauch gegenüber Schutzbefohlenen und Kindesmissbrauch dargestellt, ohne dass Sony oder der Entwickler eine entsprechende Kennzeichnung gezeigt hätten, um Betroffene vor den Inhalten zu schützen. Auf der Lissabon Games Week hatten wir die Chance mit Adam Williams, Lead Game Writer von Detroit, in aller Ruhe über das Thema zu sprechen.

"Als wir damit begannen an Detroit: Become Human zu arbeiten haben wir uns nicht gleichzeitig dazu entschieden, eine Szene wie diese zu erstellen. Stattdessen hat uns die Geschichte in einem natürlichen Prozess [dorthin] geführt. Wir erzählen eine Geschichte mit Tiefe und das führt uns manchmal zu sehr dunklen Schauplätzen. Wenn ein Film oder ein Roman nicht davor zurückschreckt diese erwachsenen Themen zu erkunden, dann sehe ich auch keinen Grund warum wir das nicht auch machen sollten - solange wie den Respekt und die [entsprechende] Verantwortung [an den Tag legen], was wir seit Anbeginn der Entwicklung priorisiert haben. Wir nehmen unsere Verantwortung als Entwickler sehr ernst [und das zeigt sich] vor allem darin, was wir zeigen und was nicht. Es war niemals unsere Intention diese Themen auszunutzen oder sie unnötig zu präsentieren."

"Ich kann auch versichern, dass wir unserer Vision und David Cages Vorstellung davon, eine ehrliche Geschichte mit bedeutender Wirkung zu erzählen, treu bleiben werden. Wir schrecken nicht davor zurück, wohin uns unsere Geschichte führt. Wir würden niemals eine Geschichte erzählen, die Gewalt oder irgendeine Art von sozialen Problemen glorifiziert. Allerdings glauben wir, dass dieses Spiel ohne diese Themen und deren ernsten Konsequenzen weniger Bedeutung hätte. Es wäre kein ehrlicher Blick auf unsere Gesellschaft."

Die Präsentation, die Ursache für die vielen Diskussionen war, könnt ihr euch unten ansehen, wir wollen allerdings eine entsprechende Triggerwarnung aussprechen. Detroit: Become Human erscheint 2018 exklusiv für Playstation 4.