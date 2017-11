Grand Theft Auto-Schöpfer kritisiert aktuelle VR-Technologie

Der Virtual Reality-Technologie wurde Anfang des Jahres noch vielerorts die Vorstufe zum Mainstream attestiert, doch die Hardware-Verkäufe blieben hinter den Erwartungen zurück und die Software liefert nur selten wahre Kaufanreize. Für den Grand Theft Auto-Entwickler David Jones ist der keine wirkliche Überraschung, denn seiner Meinung nach befinde sich die Technik aktuell immer noch "in der Steinzeit". Am 25. November wird Jones auf einer groß angelegten Medienveranstaltung über die bisherige VR-Reise der Industrie sprechen und weitere Einsichten in das Thema geben. Um uns für das Thema zu begeistern teilte der Entwickler, der gerade an einem VR-Titel namens They Came From Space arbeitet, schon jetzt einen kleinen Ausschnitt aus seiner Rede:

"Ursprünglich waren Spiele nur für Kinder gedacht, weil die Menschen sich keine Gedanken um Grafik und Geschichte machen mussten. Doch dann kam es [zwischen diesen beiden Elementen] zu einem Gleichgewicht und Spiele [erreichten die Stufe] anderer Formen der Unterhaltung [...]. Spiele berühren das Leben vieler Menschen und wir obwohl wir schon so [viel damit erlebt haben] denke ich, dass wir erst in den Anfangsstadien sind - besonders in Hinsicht auf die Technologie."

"Wir denken gerne daran, dass wir stilisierte virtuelle Welten kreieren, aber in vielerlei Hinsicht befinden wir uns noch in der Steinzeit. Die Limitierungen der Technologie können die Idee blockieren, die wir haben."