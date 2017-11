Valkyria Chronicles 4 für PS4, Xbox One und Nintendo Switch angekündigt

Sony hat uns in der letzten Woche mit einer Ankündigung geärgert, die möglicherweise mit der Valkyria-Serie zusammenhängt und gestern hat uns Publisher Sega endlich verraten, woran sie konkret arbeiten: Valkyria Chronicles 4. Das Studio ist offenbar schon eine ganze Weile lang mit dem Titel beschäftigt, denn in Japan erscheint das Spiel bereits am 21. März 2018 für die Playstation 4. Im Sommer soll im Land der aufgehenden Sonne eine Nintendo Switch-Fassung folgen, was vielleicht einige japanisch sprechende Fans freuen dürfte. Für den Westen wurde Valkyria Chronicles 4 ebenfalls angekündigt, allerdings nannte Sega keinen zeitlichen Rahmen. Dafür haben wir Auskünfte zu den angepeilten Plattformen erhalten, auf denen das Spiel in Europa erscheint: Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch. Valkyria Chronicles startete 2008 auf der PS3 und zog zwei Fortsetzungen auf der PSP nach sich. In diesem Jahr erschien zudem das Spin-Off Valkyria Chronicles: Azure Revolution, das die Erwartungen nicht erfüllen konnte, weshalb sich der der vierte Hauptableger wieder zurückbesinnen möchte.