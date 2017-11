Gerücht: EA feuert Entwickler weil der sich weigerte Pay-to-Win-Modell zu implementieren

Electronic Arts hat kürzlich bewiesen, dass sie viel Wert auf die Integration von Mikrotransaktionen und optionalen In-Game-Käufen legen und wenn man einem aktuellen Bericht Glauben schenken kann, dann vertrauen sie ihrer Expertise auf diesem Gebiet wirklich sehr stark. So sehr sogar, dass sie all diejenigen Angestellten feuern würden, die in ihren Produkten keine derartigen Mechaniken einführen wollen - selbst den Erfinder von Plants vs. Zombies beispielsweise.

In der aktuellen Ausgabe des BaerTaffy-Podcasts sprach Super Meat Boy-Schöpfer Edmund McMillen über die jüngsten EA-Kontroversen. Er teilte darin eine Geschichte über den Plants vs. Zombies-Entwickler George Fan mit, der laut McMillen von EA gefeuert wurde, weil er sich weigerte ein Pay-to-Win-System in Plants vs. Zombies 2 zu integrieren. Multiplayer First hat McMillens Geschichte transkribiert:

"[Es geht] um einen Freund von mir, George Fan. George schuf dieses Spiel namens "Insaniquarium." Er entwickelte das Jahre zuvor und es hat viele Awards gewonnen, also wurde er von PopCap angeheuert. PopCap stellte ihn an, setzte ihn mit zwei weiteren Leuten in ein kleines Büro und sagte 'Jetzt macht ein Spiel'. [Fan] antwortete darauf nur 'Okay, ich arbeite an einem Plants vs. Zombies' [und das wurde] ein Riesenerfolg. Sie wurden von EA gekauft, was zu noch mehr Erfolg führte. [EA] sagte schließlich 'Okay, wir fokussieren das jetzt und machen eine Fortsetzung, Spin-Offs und dies und das'. George mochte den Gedanken: 'Toll, ich habe schon eine Idee für die Fortsetzung.' Also entwickelte er das Spiel mit einem unabhängigen Gedanken und einem kleinen Team. Es war etwas Persönliches. [...] Doch dann kam [EA] an und sagte: 'Hey, [...] lasst es uns auf mobile Geräte portieren und wir packen ein Pay-to-Win-[Modell] rein'. [George] meinte daraufhin ['Ich weiß nicht so genau], vielleicht ist das nicht so eine gute Idee und ich will nicht, dass das in mein Spiel kommt'. Daraufhin sagten sie nur noch 'Du bist gefeuert' und er packte seine Sachen."