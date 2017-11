Im Gears of War-Stil in Forza Motorsport 7 rasen

In Kürze dürfen sich Fans von Forza Motorsport in die Haut vom Gears of War-Helden Marcus Fenix begeben, denn der grimmige Muskelprotz dient dem hübschen Rennspiel als Design-Vorlage. The Coalition kündigte an, dass sie die Kampfanzüge der Gears-Serie schon bald in Forza Motorsport 7 integrieren wollen:

Jeder der vor dem 31. Oktober das neue Gears of War 4 auf dem PC oder der Xbox One spielte wird einen Download-Code für die thematisch gestalteten Rennanzüge bekommen. Falls ihr Forza 7 selbst noch nicht besitzt, bekommt ihr noch bis zum 31. Dezember einen entsprechenden Download-Code für das Austesten der kostenlosen Demoversion des Actionspiels. Anzüge von JD und Kait wurden ebenfalls bestätigt, für diese müsst ihr spezifische Veranstaltungen im Rivalen-Modus von Forza Motorsport 7 abschließen. Ihr habt dafür nur noch bis zum 27. November um 9 Uhr Morgens Zeit, weitere Informationen findet ihr hinter diesem Link.