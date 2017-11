Gerücht: Day 1-Verkäufe von Star Wars Battlefront II enttäuschen

Mikrozahlungen und optionale In-Game-Käufe sind gekommen, um zu bleiben - das beteuern derzeit alle möglichen Marktforschungsanalysten. Der Grund dafür ist naheliegend: Die entsprechenden Spielfeatures scheinen keinerlei Einfluss auf die Verkäufe zu haben und sind zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten für den Entwickler. Zumindest das erste Thema könnte sich nun ein stückweit gewandelt haben... Der renommierte Industrie-Insider Daniel Ahmad hat auf einem sozialen Kanal enthüllt, dass die Day 1-Verkäufe von Star Wars Battlefront II "niedriger als beeindruckend" ausfielen. Dieser Term gibt weder Anhaltspunkte über tatsächliche Verkaufszahlen, noch muss die Aussage an sich stimmen, denn EA ist uns bislang ein offizielles Statement schuldig. Star Wars Battlefront II erschien am Freitag und war Objekt heftiger Diskussionen rund um das fragwürdige Pay-to-Win-Bezahlmodell des Mehrspieler-Modus, an dem der Publisher kurz vor knapp noch flickschuhartig Änderungen durchführte. Ob die anhaltende Kontroverse im Endeffekt eine Auswirkung auf die Verkäufe hatte?