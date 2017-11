Rainbow Six: Siege: White Noise-Operatoren bekommen neues Gameplay

Am Wochenende fand in Brasilien das Finale der Rainbow Six Pro League Season 3 statt. Wir waren live vor Ort, haben uns die spannenden Matches angesehen und mit Spielern und den Organisatoren gesprochen. Natürlich konnten wir dabei auch einige frische Eindrücke in den nächsten Inhalt von Rainbow Six: Siege bekommen: Operation White Noise. Falls ihr die Show verpasst haben solltet, werft doch einfach einen Blick auf den angefügten Clip am Ende dieser Meldung. Dort wird die aggressive, polnische Operatorin Zofia gezeigt, sowie die beiden neuen, koreanischen Operatoren Dokkaebi und Vigil. Heute werden diese Charaktere außerdem auf die Testserver geladen, ab dem 5. Dezember sollen die Inhalte final erscheinen. Wer ist euer Favorit?