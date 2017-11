Ubisoft bespricht Inhalte des dritten Jahres für Rainbow Six: Siege

In São Paulo fand am Wochenende das Finale der dritten Saison der Pro League von Rainbow Six: Siege statt und wir konnten dort einen kurzen Ausblick auf die kommenden Inhalte des Mehrspieler-Shooters erhalten, der auch in seinem dritten Spieljahr vollends unterstützt wird. Nachdem Community-Entwickler Justin Kruger das zweite Jahr Revue passieren ließ, sprach er von den kommenden Plänen des Studios. Jahr drei soll für die 25 Millionen aktiven Spieler "experimenteller" werden, dafür hätten die vergangenen zwei Jahre laut Marken-Beauftragten Alex Remy die Basis gelegt.

Das dritte Jahr wird die saisonale Struktur der Updates im großen und ganzen beibehalten, denn das zahlt sich für Ubisoft aus. Inhaltliche Änderungen die alle vier Monate erscheinen seien deshalb bereits in Planung. Season 1 des Jahres 2018 heißt Operation Chimera, enthält keine neue Karte, dafür aber ein Koop-Event namens Outbreak. Zwei neue Operatoren (Frankreich und Russland) werden extra dafür eingeführt, die spezielle Fähigkeiten aufweisen, mit denen sie umweltgefährdende Fähigkeiten eindämmen können. Die vier Wochen andauernde Quest wird laut Remy einen überraschenden Twist bieten, auf den Fans nicht vorbereitet seien werden. Outbreak enthält außerdem anpassbare Gegenstände, die thematisch zum Ereignis passen sollen. Weitere Details zu diesen Objekten will das Studio erst auf dem Rainbox Six Invitational in Montreal im Februar preisgeben.

Die zweite Saison des dritten Jahres wird uns zwei Operatoren aus Italiens GIS-Einheit vorstellen, die mit einer mediterranen Karte in das bestehende Spiel integriert werden sollen. Um die Vorfreude darauf etwas anzustacheln erklärte Remy, dass sich dieser Schauplatz sehr von dem unterscheiden werde, was das Studio in der Vergangenheit gezeigt habe. Saison Nummer drei wird weniger traditionell ablaufen und uns einen britischen und einen amerikanischen Operator vorstellen. Darin integriert soll die Neu-Veröffentlichung einer bestehenden Karte sein.

Auf den Abschluss des kommenden Jahres freut sich Remy eigenen Aussagen zufolge am meisten, denn dort plant Ubisoft eine weitere traditionelle Saison: Zwei neue Operatoren und eine weitere Karte. Spannend daran ist das Setting, denn laut dem Ubisoft-Mitarbeiter geht es darin nach Afrika, genauer gesagt Marokko. Im kommenden Jahr werden also nur noch zwei Karten erscheinen, statt der gewohnten vier. Allerdings wird ein Teil des Teams dediziert an der Überarbeitung bestehender Inhalte arbeiten, um diese ebenfalls frisch zu halten. Was sagt ihr zu den vielversprechenden Plänen des nächsten Jahrs von Rainbow Six: Siege?