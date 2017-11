GAME: Finanzbericht zeigt schwere Verluste

Der britische Videospiel-Verkäufer GAME hat in den letzten Jahren wiederholt wirtschaftliche Einbußen durchleben müssen und auch 2017 scheint für das Unternehmen nicht wie gewünscht zu verlaufen. Ein aktueller Finanzbericht detailliert die Firmengewinne und zeigt Verluste im Kerngeschäft, den Hardware-Verkäufen und dem Jahreseinkommen auf. Im Vergleich zum Vorjahr sanken die Gewinne von umgerechnet ca. 32,7 Millionen Euro auf ca. 15,7 Millionen Euro.

"Obwohl unser Markt im vergangenen Jahr unberechenbar war, haben wir soliden, strategischen Fortschritt in den Elementen erzielt, die wir kontrollieren konnten; [die Festigung] jeder der vier Säulen unserer [Unternehmens-]Strategie und dem Erschaffen einer neuen Kostenbasis für unser britisches Einzelhandelsgeschäft." erklärte Martyn Gibbs, CEO von GAME.

"Nach zwei Jahre langem Abstieg kehrt das Wachstum unseres britischen Konsolenmarktes auf dem Rücken der Nintendo Switch in der zweiten Hälfte unseres Fiskaljahres wieder zurück. Dieses Wachstum führt uns in beiden unserer Schlüsselterritorien in ein neues Fiskaljahr. Während wir aufmerksam auf die strukturellen Rückenwinde achten, die in unseren Kernmärkten wehen, erwarten wir die Fortsetzung kürzlicher, positiver Marktdynamiken bis zu unserem Gipfel im Weihnachtshandelsgeschäft, das vom starken Wachstum aller Elemente der Playstation 4-Kategorie, dem fortlaufenden Bedarf an die Nintendo Switch, dem Start von Microsofts Xbox One X und dem ebenfalls stärkeren Bedarf an entsprechender Software profitiert."

Ob die britischen Aussichten auch für deutsche Verkaufsketten gelten?

