Soma steht ab 1. Dezember auf Xbox One bereit

Frictional Games konnte uns vergangene Woche endlich verraten, wann der Port ihres Horrorspiels Soma auf der Xbox One eintaucht. Das Spiel erscheint auf der Microsoft-Plattform am 1. Dezember und wird dort einen neuen Schwierigkeitsgrad/Spielmodus erhalten. Der sogenannte "Safe-Modus" entfernt sämtliche Gefahrenquellen aus dem Spielerlebnis, damit sich die Spieler vollkommen darauf konzentrieren können, mit der PATHOS-II in die Tiefen des Ozeans vorzustoßen. Das neue Spielerlebnis wird sich in entsprechenden Updates auch auf dem PC und der PS4 niederschlagen, allerdings gibt es noch keine genaueren Aussagen zu einem möglichen Zeitpunkt. Werdet ihr den sicheren Spielmodus ausprobieren?