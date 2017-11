Max: The Curse of Brotherhood ab Mitte Dezember auf Nintendo Switch

Stage Clear Studios und Flashbulb datierten vergangene Woche Max: The Curse of Brotherhood für die Nintendo Switch. Ab dem 21. Dezember wird der Titel digital für knapp 15 Euro auf der neuen Hybrid-Plattform erscheinen, eine Demo des Titels soll in den kommenden Wochen im europäischen Nintendo-eShop landen. Dort könnt ihr euch einen Überblick über die überarbeitete Steuerung und die Touchscreen-Unterstützung machen, die die "Präzision und die Agilität des Gameplays im Vergleich zu früheren Versionen des Spiels verbessert", so die offizielle Pressemitteilung. Max: The Curse of Brotherhood ist diesen Monat bereits für Playstation 4 erschienen und ist ansonsten auf der Xbox-Familie (360, One) und auf dem PC spielbar.