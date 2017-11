Film-Umsetzung von Rampage in erstem Trailer anschauen

Warner Bros. hat einen ersten Trailer für die Live-Action-Adaption des populären Arcade-Spiels Rampage aus dem Jahre 1986 vorgestellt. Die Filmumsetzung des Spiels von Bally Midway wird Dwayne "The Rock" Johnson als Hauptcharakter zeigen, der in die Rolle eines Primatologen schlüpft. Ebenso wie im Original wird es drei genetisch modifizierte Tiere geben, einen Gorilla, ein Wolf und einen Alligator. Wer das Spiel damals erlebt hat, wird sich auf katastrophale Zerstörungsorgien und Militäreinsätze freuen.

"Als Punk-Kind habe ich [Unmengen] an Vierteldollarn in diesem Arcade-Spiel versenkt, während ich in einer verrauchten Poolhalle abhing, in der ich eigentlich nichts zu suchen hatte. Heute ist George [der Gorilla] mein bester Freund.", schrieb Johnson auf seinem Instagram-Profil. Rampage wird am 20. April 2018 in den Kinos anlaufen.