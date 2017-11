Ubisoft Berlin öffnet Anfang 2018 und arbeitet an Far Cry

Ubisoft hat uns in diesem Jahr bereits mit der Meldung überrascht, dass sie in der deutschen Hauptstadt ein neues Entwicklerstudio aufstellen wollen, seit Ende letzter Woche ist nun bekannt, wann die Eröffnung stattfindet und woran das Berliner Team arbeiten wird. Ubisoft Berlin startet ab Anfang 2018 mit Kollaborationsarbeiten anderer Ubisoft-Studios und arbeitet unterstützend am Far Cry-Franchise. Istvan Tajnay, der bereits seit 2012 bei Ubisoft Blue Byte arbeitet, beginnt als Studio-Manager.

"Wir freuen uns schon sehr auf die Eröffnung von Ubisoft Berlin und dass wir hier zusammen mit anderen Ubisoft-Teams an der Far Cry-Reihe arbeiten werden. Im ersten Jahr werden wir in Berlin zunächst ein Kernteam aufbauen, für das wir etwa 50 Entwickler aus allen Bereichen suchen. Diese Stellen sind aktuell ausgeschrieben und der bisherige Zuspruch ist sehr positiv. Das Niveau der Bewerbungen ist sehr hoch."

Falls ihr selbst im deutschen Hauptstadtstudio des französischen Publishers anfangen wollt, bewerbt euch hier (und viel Glück).