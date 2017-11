THQ Nordic kauft BioMutant-Entwickler Experiment 101

THQ Nordic, Publisher von Darksiders, dem kürzlich erschienenen Elex und Battle Chasers: Nightwar, hat Ende letzter Woche überraschend 100 Prozent der Aktienanteile vom schwedischen Entwicklerstudio Experiment 101 gekauft, die aktuell an einem Open-World-Action-Rollenspiel namens BioMutant (PC, PS4, Xbox One) arbeiten. Laut dem schwedischen Wirtschaftsjournal Dagens Industri haben die früheren Besitzer Stefan Ljungqvist und Goodbye Kansas umgerechnet ca. 7,6 Millionen Euro für dieses Geschäft erhalten. Goodbye Kansas ist ein Unternehmen, das sich vorwiegend auf visuelle Effekte in Filmen, Werbevideos und Spiel-Trailern konzentriert, (Fatshark und DICE gehören zu ihren regelmäßigen Kunden), ein weiteres Geschäftsgebiet beinhaltet die Investition in unabhängige Studios. Experiment 101 beschäftigt aktuell 17 Angestellte und ist mittlerweile das fünfte Studio, das THQ Nordic in diesem Jahr erworben hat. 2018 dürfte für den Publisher sehr spannend werden. Wir haben im Vorfeld der Gamescom mit dem Studiogründer Stefan Ljungqvist über BioMutant gesprochen: