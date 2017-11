Alle kommenden Tekken 7-DLC im Detail

Während des Finales der Tekken World Tour in San Francisco haben wir erfahren, dass Noctis aus Final Fantasy XV einer der kommenden Kämpfer von Bandai Namcos Tekken 7 ist, doch der Boyband-Prinz ist nur ein kleiner Bestandteil der offenen Inhalte für das Kampfspiel.

Das DLC-Pack 1 ist bereits im vergangenen August erschienen und führte 50 neue Kostüme, sowie den legendären Ultimate Tekken Bowl-Spielmodus ein. Der Fan-Favorit ist Bestandteil etlicher Iterationen der Serie und wurde mit offenen Armen von der Community empfangen.

Noch in diesem Winter wird das DLC-Pack 2 erscheinen und darin wird gleichzeitig ein besonderer Gast eingeführt: Geese Howard. Fatal Furys Character wird als Gastkämpfer zum Kampfspiel hinzugefügt, der mit seiner eigenen Arena, frischer Musik und einem neuen Outfit auftrumpft.

Der Thronprinz von Final Fantasy XV Noctis wird ein Bestandteil des DLC-Packs 3 sein, das für das Frühjahr 2018 geplant ist. Auch der Vertraute von Lunafreya wird seine eigene Karte bekommen und das gewohnte Königsschwert mitbringen.

Spieler die Tekken 7 nicht vorbestellt haben werden ab Juli 2018 in der Lage sein, den Vorbesteller-Boni Eliza zu spielen. Ihr ikonisches Design hat ihr schon in Tekken Revolution zu Ruhm verholfen, daher war es keine Überraschung sie auch im neuesten Ableger der langlebigen Beat'm'Up-Serie zu sehen. Aktuell wissen wir noch nicht, ob und wann genau die kommenden Inhalte erscheinen, geschweige denn für welche Plattformen sie gelistet sind. Bandai Namco wird uns aber sicher auf dem Laufenden halten. Was ist euer Lieblings-DLC?