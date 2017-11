Gotenks, Kid Buu und der Erwachsene Gohan für Dragon Ball FighterZ bestätigt

Dragon Ball FighterZ wird Gotenks, Kid Buu und Gohan in seiner Erwachsenenform beinhalten, das enthüllte die aktuelle Ausgabe des japanischen Videospielmagazins V-Jump. Das Journal hat außerdem konkrete Angaben zu den jeweiligen Spezialattacken der Kämpfer treffen können:

- Gotenks: "Aufgeladenes Ultra Buu Buu Volleyball"

- Kid Buu: "Planet Burst"

- Erwachsener Gohan: "Ultimatives Kamehameha"

Wie V-Jump schrieb werde das Spiel einen Shop beinhalten, in dem Spieler zusätzliche Farbvariationen für die Kleidung ihrer Charaktere erwerben können. Die Währung dafür heißt Zeni und lässt sich für das Abschließen von Kämpfen und im Arkade-Modus erhalten. Der Arkade-Modus wiederum stellt uns vor die Herausforderung vorgegebener Siegbedingungen, in denen unsere Leistung über die Belohnung entscheidet. Dragon Ball FighterZ erscheint am 26. Januar für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Scan: ShonenGames

