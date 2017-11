Sea of Thieves-Trailer zeigt euch, wie ihr ein richtiger Pirat werdet

Microsoft und Rare haben unter dem Hashtag #BeMorePirate (zu deutsch etwa: "Sei mehr Pirat") einen neuen Trailer für ihr kommendes Piraten-Abenteuer Sea of Thieves veröffentlicht. Im Video sehen wir Spieler, die in der geteilten Welt des Action-Adventures gemeinsame Aktivitäten, wie zum Beispiel Schatzjagden, Kämpfe gegen Skelette, das Verschießen von Kameraden aus den Schiffskanonen, lüsterne Grog-Orgien und das Spielen von Instrumenten zelebrieren. Sieht nach viel Spaß aus, wenn man diesen Unsinn mit Freunden zusammen genießt. Mehr Infos zum Spiel hat euch Sam in seiner Vorschau geschildert. Sea of Thieves erscheint Anfang 2018 auf Xbox One und PC.