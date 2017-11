Justice League für Injustice 2 bestätigt

Warner Bros. Interactive enthüllte vergangene Woche, dass spezielle Justice League-Events in ihrem Superhelden-Brawler Injustice 2 Einzug erhalten haben, um die Veröffentlichung des gleichnamigen Kinofilms zu feiern. In diesen speziellen Herausforderungen werden Spieler unterschiedliche Kämpfe im Multiversum angehen, die uns wiederum mit einzigartigen Rüstungen und Gegenständen aus dem neuen Kinofilm belohnen. Das Event ist sogar für alle Fans der mobilen Spielversion erhältlich, soll jedoch nur einige Wochen lang andauern. In einem neuen Trailer erfahrt ihr mehr: