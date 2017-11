Overwatch: Unterstützer Moira auf PC und Konsolen verfügbar

Blizzard kündigte heute an, dass Overwatchs neueste Heldin Moire ab sofort in allen Versionen des Actiontitels spielbar sei. Moira wurde vor nur knapp drei Wochen als sechster Support-Held auf der Blizzcon angekündigt und landete letzte Woche auf den PC-Testservern, auf denen es offenbar keine weiteren Probleme gab. Sie ist der 26. Champion des Helden-Shoters und heilt ihre Teamkameraden in Abhängigkeit zum ausgeteilten Schaden (der ganz schön hoch steigen kann, haben wir uns sagen lassen).