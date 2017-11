Attack on Titan 2-Trailer zerhackt Titanen

Koei Tecmo veröffentlichte ein neues Video für das kommende Attack on Titan 2. Der Trailer stellt den blutigen Einsatz des 3D-Manöver-Apparats gegen einen gigantischen Titanen zur Schau, der kurzerhand in seine Einzelteile zerhackstückelt wird. Attack on Titan 2 startet zu Beginn der zweiten Staffel des Anime und wird ca. 30 spielbare Charaktere beinhalten. Neben den Hauptfiguren Eren Jaeger, Mikasa Ackerman, Miche Zacharias, Nanaba, Gelgar, Ymir, Armin Arlert, Christa Lenz und Levi wird es einige Überraschungen geben, verspricht Omega Force. Attack on Titan 2 erscheint im März 2018 für PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch.