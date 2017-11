Portal Knights erscheint nächste Woche auf Nintendo Switch

Keen Games und 505 Games haben uns diese Woche daran erinnert, dass sich das "beste deutsche Spiel 2017" (laut dem Komitee des Deutschen Computerspielpreises bereits nächste Woche eine neue Plattform erschließen wird. Digital erscheint Portal Knights am 23. November auf der Nintendo Switch, eine physische Verkaufsversion folgt am 8. Februar nächsten Jahres. Preislich liegen beide Varianten bei 29,99 Euro, so die offizielle Pressemitteilung. Gespielt werden darf natürlich online und zusammen mit bis zu drei weiteren Konsolen im lokalen Drahtlos-Spiel. Die Touchscreen-Navigation des Inventars ist möglich, Spielversion 1.2 bereits installiert.