Wolfenstein II: Termine der Freiheitschroniken-DLCs

Zenimax und Bethesda wollen Wolfenstein II: The New Colossus auch 2018 unterstützen und kündigten dazu schon Ende Juli einen Season Pass mit frischen Inhalten an. Seit Anfang dieser Woche gibt es nun endlich genauere Informationen darüber, ab wann wir mit den einzelnen Episoden rechnen dürfen. Der Vorbesteller-Inhalt "Episode Null" wurde mit dem letzten Update in das Hauptspiel eingefügt uns ist demnach bereits spielbar. "Die Abenteuer des Revolverhelden Joe" erscheint am 14. Dezember 2017, "Die Tagebücher von Agentin Stiller Tod" ist für Ende Januar geplant (30. Januar aktuell) und die finale DLC-Episode "Die unglaublichen Taten von Captain Wilkins" erscheint im März nächsten Jahres. All diese Inhalte sind entweder einzeln erhältlich oder im Season Pass enthalten, der 24,99 Euro kostet. Unsere Kritik vom Spiel erzählt euch mehr über den potentiellen Ego-Shooter des Jahres. In der deutschen Fassung erlaubt sich der Entwickler jedoch einige fragwürdige Zensierungen.