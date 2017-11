Praey for the Gods auf 2018 verschoben

No Matter Studios haben im Sommer 2016 die Entwicklungsarbeiten an einem Spiel namens Praey for the Gods begonnen, ein Abenteuer im Stile von Shadow of the Colossus. Die ursprüngliche Vision des Indie-Studios sollte bis Ende 2017 veröffentlicht sein, doch das ist nicht länger realistisch. In einem Entwickler-Beitrag teilte das Team diese Erkenntnis mit ihren Unterstützern:

"Seit unserem letzten Update haben wir [viel erreicht]: Ein ausgeprägteres Kampfsystem, die Reaktion des Charakters und weitere Verbesserungen mit unserer Kamera-Technologie, um nur einige zu nennen. Wir haben außerdem realisiert, dass wir die initiale 2017-Veröffentlichung nicht mehr einhalten und werden unsere geschlossene Alpha und die kommende Veröffentlichung auf 2018 verschieben. Wir haben unermüdlich gearbeitet um dorthin zu gelangen, wo wir heute stehen. Die Verzögerung bedeutet für uns, dass wir mehr Zeit zum Ausdefinieren [...] haben und Praey for the Gods zum bestmöglichen [Erlebnis] machen, das es sein kann."