EA entfernt Mikrozahlungen von Star Wars Battlefront II

Mit der aggressiven und Konsumenten-unfreundlichen Implementierung von Mikrotransaktionen in Star Wars Battlefront II hat sich Electronic Arts keinen Gefallen getan und erduldet dieser Tage die emotional aufgeladenen Diskussionen aufgebrachter Fans. Viele frühe Spieler berichteten davon, dass der Entwickler mit einem Fortschrittssystem arbeite, das investierte Spielzeit nicht belohnt, endlose Stunden sinnlosen Grinds voraussetzt und Nutzer dadurch fast schon dazu zwingt, immer wieder zum Portemonnaie zu greifen.

EA senkte daraufhin die Kosten der Helden im Spiel, tat zeitgleich aber nichts gegen die internen Restriktionen, die es Spielern nicht erlauben, in einem begrenzten Zeitraum mehr als die vorgegebene Menge an Spielwährung zu verdienen. Am Mittwoch stellte sich der Entwickler in einer offenen Fragerunde den wütenden Fans und wurde noch einmal hart kritisiert. Das scheint seine Wirkung nicht verfehlt zu haben.

EA versprach signifikante Änderungen am Loot-Kisten-System, wollte am Mittwoch aber keine weiteren Details zu diesen Plänen preisgeben. Nun entschieden sich Publisher und das Entwickler-Trio dazu, die Premium-Währung Kristalle komplett aus dem Spiel zu entfernen. Mikrotransaktionen sind aktuell also kein Bestandteil von Star Wars Battlefront II. In Redwood City realisierte offenbar endlich jemand, dass das System weitere Anpassungen benötige, weshalb das Studio die entsprechende Spielkomponente vorläufig abschaltet - nur Stunden bevor das Spiel offiziell erscheint.

"Wir hören euch laut und deutlich, also schalten wir alle In-Game-Zahlungen ab., schrieb Oskar Gabrielson, General Manager von DICE, im Unternehmensblog. "Wir werden nun mehr Zeit damit verbringen euch zuzuhören, [Änderungen] vorzunehmen, auszubalancieren und anzupassen. Das bedeutet, dass die Option Kristalle im Spiel zu kaufen nun offline ist und sämtlicher Fortschritt durch reines Gameplay zustande kommt. Die Möglichkeit Kristalle zu kaufen wird zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren, aber zuvor wurden Änderungen am Spiel vorgenommen. Wir werden weitere Details mit euch teilen, während wir uns da durch arbeiten."

Dem Entwickler stehen aktuell einige verschiedene Veränderungen zur Verfügung, unter anderem eine Erhöhung der erhaltenen Spielwährung nach einem Match. Alternativ ließen sich die Preise der Loot-Kisten und Charaktere anpassen oder EA entschließt sich einfach dazu, die Gegenstände, die wir aus den Beute-Kisten ziehen, ausschließlich kosmetischer Natur werden zu lassen. Gerüchten zufolge soll das Actionspiel am Ende vielleicht auch komplett fortschrittsbasiert bleiben (also so, wie es aktuell ist), allerdings scheint unseren Quellen zufolge nicht sehr wahrscheinlich.

Diese Entscheidung ist in unseren Augen nichtsdestotrotz begrüßenswert, wenn auch sicher nicht perfekt. Ein Nutzer hatte eine grobe Rechnung aufgestellt, laut der ein normaler Spieler entweder umgerechnet ca. 1800 Euro oder 4500 Stunden (!) an Grinding-Zeit investieren müsste, um sich sämtliche Inhalte zu erspielen und Star Wars Battlefront II in vollem Maße zu genießen. Durch die zufällige Glücksspielnatur von Loot-Kisten ist das jedoch noch lange keine Garantie darauf, alle wichtigen Sternen-Karten und die begehrten Star Wars-Helden und -Schurken am Ende auch tatsächlich in seinem Besitz zu sehen.

Was nach der neuesten Änderung weiterhin unfair ist, ist die zufällige Natur der Loot-Kisten, die Spielern mit mehr Glück Gegenstände vor die Füße wirft, mit denen sie sich spielbeeinflussende Vorteile sichern, die anderen Teilnehmern eines Online-Matches verwehrt bleiben. Alles was die andauernde Kritik der Fans bislang erreicht hat, ist dass sich Spieler diese Vorteile nicht länger für echtes Geld kaufen dürfen, was zumindest wir ehrlich gesagt bereits als großen Erfolg ansehen. Wie findet ihr diese Änderungen und worauf läuft all das am Ende eurer Meinung nach hinaus? Einen Einblick in das Spiel und wie sehr die Mikrotransaktionen das Spielgeschehen vor der Entfernung der Kristalle prägten, lest ihr in unsere Kritik.