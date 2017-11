Dead by Daylight bei drei Millionen Verkäufen

Im asymmetrischen Mehrspieler-Titel Dead by Daylight spielen bis zu vier Teilnehmer in einer Gruppe von Überlebenden in einem klar begrenzten Gebiet gegen einen unsterblichen, übermächtigen Killer. Ihre Aufgabe ist die Flucht, der Killer will das verhindern und die Überlebenden opfern. Das einfache Prinzip wurde in der letzten Zeit mit vielen Neuerungen erweitert, denn das Interesse am Horrorspiel scheint groß zu sein. Behaviour Interactive und Starbreeze Studios haben nun bekanntgegeben, dass Dead by Daylight einen neuen Meilenstein erreicht hat und insgesamt über drei Millionen Spieler anziehen konnte. Attraktive Promotionen zu Halloween, die Veröffentlichung der Konsolenversionen, ein konstanter Fluss an Zusatzinhalten und Updates, sowie die Veröffentlichung im asiatischen Raum haben die Spielerzahlen in die Höhe treiben lassen. Die Frage ist jetzt nur noch, ob sich der Entwickler ein anständiges Schulterklopfen verdient hat, oder - angesichts der Natur des Spiels - vielleicht doch lieber ein Messer im Rücken braucht?