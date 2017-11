DLC-Zeitplan von Mittelerde: Schatten des Krieges datiert

Warner Bros. hat uns am Abend weitere Details zu den kommenden Zusatzinhalten von Mittelerde: Schatten des Krieges geschickt. Für das restliche Jahr gibt es in Mordor noch einiges zu tun, denn schon ab der kommenden Woche stehen viele weitere Inhalte für das Spiel bereit. Nicht alle sind kostenlos, aber bei uns erfahrt ihr, wie lange die Durststrecke zwischen den geplanten Veröffentlichungen andauert.

Ab dem 21. November:

- Orks des Schlächterstamms gelangen ins Spiel (Bezahl-DLC)

- Implementierung des endlosen Belagerungsmodus

- viele neue Funktionen im bestehenden Fotomodus werden eingeführt

- "Rebellion"-Questreihe: In der offiziellen Pressemitteilung heißt es: "Zerschlage die Rebellion der Ologs und Uruks in deinen Streitkräften, welche den Hellen Herrscher zu schwächen versucht."

Ab dem 5. Dezember:

- Sogenannte Online-Kampfgruben gelangen nach Mordor. Darin könnt ihr gegen die Ork-Champions anderer Spieler antreten, bei einem Sieg winken "mächtige Belohnungen".

Ab dem 12. Dezember:

- Orkstamm der Gesetzlosen-DLC gelangt zu Mittelerde: Schatten des Krieges

- Schwierigkeitsgrad "Brutal" wird eingeführt - dort darf Talion nicht sterben.

Monoith wird diese Liste im kommenden Kalenderjahr fortsetzen, macht euch also auf weitere Neuerungen gefasst. In der Pressemitteilung wurden noch weitere Details zum Season Pass aufbereitet, der 39,99 Euro kostet. Die Premium-DLCs "Stamm der Schlächter", „Stamm der Gesetzlosen" und die Story-Erweiterung Galadriels Klinge kosten "einzeln jeweils" 14,99 Euro, die Verwüstung Mordors schlägt mit 19,99 Euro zu Buche. Mehr Details seht ihr in der angefügten Infografik und dem Video.