Dynasty Warriors 9 setzt Segel Richtung Europa: Erscheinungstermin datiert

Koei Tecmo hat am gestrigen Nachmittag bekanntgegeben, ab wann wir hier in Deutschland mit dem nächsten Ableger der Musou-Reihe rechnen dürfen. Omega Force plant die Veröffentlichung von Dynasty Warriors 9 im gesamten europäischen Raum am 13. Februar simultan für PC, PS4 und Xbox One. Der erste Ausflug des Franchise in die Fahrwasser der offenen Welt startet in Japan bereits am 8. Februar, westliche Spieler müssen sich anschließend aber nicht mehr allzu lange auf die internationale Fassung gedulden. Auf der Tokyo Game Show haben wir uns mit Dynasty Warriors-Producer Akihiro Suzuki über das Spiel unterhalten: