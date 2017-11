Heute im GR-Livestream: Minecraft auf der Xbox One X

Heute werden euch Sophia und Jake noch einmal durch unseren Minecraft-Server führen, um allen Zuschauern die kreativsten Ideen unserer Leser zu präsentieren. Vor einigen Monaten haben wir einen eigenen Spielserver mit Mojangs blockigem Titel eröffnet und euch darin eingeladen, tolle Bauwerke und andere beeindruckende Dinge zu erbauen. Die vielen fantastischen Schöpfungen der GR-Leser haben die Chance darauf, eine hübsche Xbox One S im Minecraft-Design zu gewinnen. Falls ihr also noch nicht mitgemacht habt wäre heute der geeignete Zeitpunkt, denn ab 16:00 Uhr legen wir wieder los und führen euch durch unsere gemeinsame Welt. Damit die wieder richtig knackig aussieht haben wir mittlerweile die Konsole gewechselt und streamen heute von der Xbox One X aus (wir übertragen also erstmals in feschem 4K). Schaltet rechtzeitig ein und lasst euch das Programm nicht entgehen.