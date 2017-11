Hier sind unsere liebsten Spiele des Xbox Game Passes

Der Xbox Game Pass ist eine kostenpflichtige Dienstleistung die eine wachsende Sammlung an Spielen beinhaltet, auf die Besitzer der Premium-Mitgliedschaft monatlich zugreifen können. Wenn man sich dieses Line-Up genauer ansieht, ist es schwer unbeeindruckt zu sein, auch wenn sich diese Begeisterung etwas legt, je länger man bereits auf der Xbox unterwegs ist. Wer gerade frisch auf das System wechselt und die vielen Exklusivtitel der 360 gar nicht selbst gespielt hat, der hat einiges nachzuholen und könnte sich zumindest mal mit dem Abonnement auseinandersetzen. Von Halo bis Gears of War warten einige protzige Third-Party-Schwergewichte und eine handverlesene Auswahl an Indie-Spielen auf alle Mitglieder. Wir haben uns kürzlich genauer mit dem Dienst beschäftigt und unsere Spiele-Favoriten gekürt:

Übrigens könnte Larry "Major Nelson" Hryb von Xbox bereits den nächsten Neuzugang des Xbox Game Passes angekündigt haben. Auf Twitter schrieb Hryb, dass der Game Pass vier verschiedene Gears of War-Abzeichen beinhaltet, obwohl es bislang nur drei Titel gibt. Entweder hat sich Major Nelson einfach vertippt, oder der vierte Teil des brutalen Third-Person-Shooters wird ab dem 1. Dezember in das Zusatzprogramm der Xbox One hinzukommen.